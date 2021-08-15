استقبل الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد التميمي، خلال زيارته مقر مؤسسة موهبة في الرياض اليوم.

وعقد الجانبان اجتماعاً، تناول سبل تعزيز العلاقات بين موهبة والهيئة السعودية للفضاء، لاكتشاف ورعاية وبناء وتطوير قدرات الموهوبين السعوديين في مجال الفضاء.

كما تناول الاجتماع دعم التعاون في برنامج ابتعاث الفضاء الذي تقدمه الهيئة، ويشمل ابتعاثاً منتهياً بالتوظيف لنخبة من الطلاب في أفضل (30) جامعة عالمية في تخصصات علوم وتقنيات الفضاء لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، هندسة الطيران والفضاء، علوم الفضاء، سياسات الفضاء.

ورحب أمين عام موهبة بزيارة الدكتور التميمي، مشيداً بشراكة موهبة مع الهيئة السعودية للفضاء، لتقديم برامج نوعية لبناء أجيال المستقبل وتنمية الكوادر المتخصصة في هذا المجال المهم، وتعظيم فرص إسهام قطاع الفضاء في الناتج المحلي السعودي.

بدوره، أكد الدكتور محمد التميمي، حرص الهيئة على تفعيل وتعزيز شراكتها مع موهبة كمؤسسة سعودية عالمية رائدة لاحتضان ورعاية المواهب والمتميزين وأصحاب القدرات الفائقة من أبناء الوطن لرفد القطاع الفضائي السعودي بأفكارهم وابتكاراتهم، مثمناً دور «موهبة» الفاعل في اكتشاف ورعاية وتنمية قدرات موهوبي الوطن، وتعزيز رأس ماله الفكري.

وأشار الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء إلى أهمية التعاون بين الجانبين لتمكين مواهب الوطن في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والابتكار والاستكشاف، وتحقيق مستهدف الهيئة المتمثل في تطوير برامج تأهيل الكوادر البشرية، وتمكين القدرات الوطنية من الإبداع في مجالات الفضاء.

وترتبط موهبة والهيئة السعودية للفضاء، باتفاقية تكامل لتطوير رأس المال البشري في قطاع الفضاء ودعم التعاون في مجال رعاية الموهبة والإبداع، من خلال إطلاق وتنفيذ برنامج إعداد الكفاءات الواعدة في علوم الفضاء «برنامج جيل الفضاء»، أحد برامج مسار تطوير رأس المالي البشري في قطاع الفضاء (أجيال)، وتشجيع الأنشطة البحثية المتصلة بالفضاء، وتحفيزها، إضافة الى ان 10 من طلبة موهبة ضمن اللجنة الاستشارية لمجلس إدارة هيئة الفضاء، كما تقدم الهيئة تدريب لطلبة موهبة المتخصصين في مجالات الفضاء.