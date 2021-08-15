بدأت في الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم (الأحد) أعمال برنامج مسرعة بحثّية نسائية، بمشاركة متخصصين في البحث العلمي من عدد من الجامعات المحلية والمؤسسات الحكومية المرموقة، وعضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا.ويتم تنفيذ البرنامج بمختلف مراحله افتراضياً على مدى 10 أيام بإشراف وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.ويُتيح البرنامج للمشاركات الفرصة للتواصل مع المتخصصين في البحث العلمي من خلال أكثر من 60 جلسة تفاعلية واحترافية وإرشادية فردية تصقل مهارات البحث العلمي في مجالات متعددة ومتنوعة، منها البحوث الكمية والنوعية والمنهج المزيج وأنواع المراجعات الأدبية والمراجع والاقتباس ومهارات الكتابة الأكاديمية، والتحليل البعدي وعدد من البرامج والتطبيقات التي تدعم إنجاز الأبحاث العلمية، إضافة إلى شرح تفصيلي لأخلاقيات البحث العلمي ومبادئ الإبداع والابتكار في البحث العلمي، وكيفية الحصول على تمويل الأبحاث، ومهارات العمل في فريق وشروط الترقيات العلمية والنشر العلمي في مجلات مصنفة.وفي لقاء التدشين للمسرعة قدمت رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك أحمد الصفدي الشكر للخبراء المتحدثين، وأوضحت أن برنامج مسرعة البحث العلمي النسائي يأتي ضمن أحد أهم أنشطة الجامعة السعودية الإلكترونية لتنمية ثقافة البحث العلمي والابتكار وتفعيل المنصات الرقمية، والاستفادة من القدرات والكفاءات الوطنية، للإسهام في طرح أبحاث علمية رائدة ومبتكرة في عدد من التخصصات العلمية.