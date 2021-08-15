تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تنفيذ الزيارات الإشرافية التي ينفذها أكثر 650 مشرفاً ومشرفة لاستقبال العودة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، مع مستهل العام الدراسي الجديد 1443هـ،

وتهدف الزيارات الإشرافية لتقديم الدعم والمساندة لمديري ومديرات المدارس نحو بيئة تربوية وتعليمية صحية وآمنة وفقاً للاشتراطات والاحترازات الصحية والوقائية، والوقوف على احتياجات المدارس ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فايروس كورونا.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بأن أهمية هذه الزيارات تكمن كذلك في الوقوف على جاهزية المباني المدرسية وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة وبروتوكولات الوقاية من فايروس كورونا ضمن خطط الإدارة للاستعداد لعودة الطلاب حضورياً وعودة آمنة بإذن الله وتذليل الصعوبات كافة التي قد تواجه الطلبة بالشراكة مع أولياء الأمور بما يضمن نجاح رحلة التعليم بتكاتف وتعاون المجتمع التعليمي.