تواصل أمانة منطقة عسير، ممثلة في الإدارة العامة للنظافة والإصحاح البيئي، جهودها في إزالة المركبات التالفة والمهملة المشوهة للمظهر العام؛ وذلك ضمن جهود الأمانة لمعالجة التشوه البصري. وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه جرى سحب 2825 مركبة تالفة بمواقع مختلفة بمدينة أبها، فيما قامت الأمانة بالتحفظ على تلك المركبات، تمهيدا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين. وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى القضاء على مسببات التشوّه البصري كافة وذلك لتعزيز السلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري وتطويقه، للحفاظ على المنظر العام لأحياء أبها وشوارعها، من مظاهر التشوه البصري، والتلوث البيئي من خلال إزالة جميع المركبات التالفة.