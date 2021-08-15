توفي 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون إثر حادثة مرورية مروعة وقعت صباح اليوم (الأحد) بين مركبتين تقل عائلتين اصطدمتا وجهاً لوجه على طريق (بيشة - خميس مشيط) في القاع بمركز صمخ جنوب بيشة. وباشر الدفاع المدني والجهات الأمنية والإسعافية الحادثة، وجرى نقل المصابين لمستشفى الملك عبدالله لتلقي العلاج اللازم، فيما نقلت الجثث إلى ثلاجة الموتى في بيشة.

وذكر شهود عيان أن سبب الحادثة يعود إلى ضيق الطريق ومساره الواحد، وطالب عدد من الأهالي وعابري الطريق المسؤولين في وزارة النقل بسرعة تنفيذ وإنجاز مشروع الازدواجية لطريق بيشة خميس مشيط في مركزي صمخ وخيبر الجنوب.