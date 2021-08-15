أعلنت وزارة الحج والعمرة أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، استقبل فجر اليوم (الأحد)، في الصالة رقم (1)، أولى رحلات المعتمرين القادمين من خارج المملكة، على متنها 50 معتمرا من الجنسية العراقية يمثلون أول فوج من المعتمرين في موسم العمرة لعام 1443.

وأكدت وزارة الحج والعمرة جاهزية منظومة الخدمات والخطط التشغيلية مع جميع الجهات المشاركة العاملة في المطار لاستقبال ضيوف الرحمن.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المتحدث باسم الوزارة المهندس هشام سعيد إن المعتمرين سيتوجهون إلى المدينة المنورة ومن ثم إلى مكة المكرمة حسب البرنامج، مؤكدا أن جميع شركات العمرة تقدم خدماتها لضيوف الرحمن وسط متابعة دقيقة من قبل الوزارة لضمان تقديم الخدمات بالشكل الأمثل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.