بمناسبة احتفال استقلال الهند الخامس والسبعين، أتقدم بأطيب تمنياتي لجميع زملائي الهنود في المملكة العربية السعودية، ولا سيما المقيمين في المنطقة الغربية من المملكة.تكمل الهند 74 عامًا من استقلالها، ونحن على بعد خطوة واحدة فقط من المهرجان الماسي في العام القادم، وقد سبق أن بدأت الاحتفالات بيوم الاستقلال في الهند تحت لافتة «آزادي كا امروت ماهوتساف». وتنظم القنصلية العامة للهند بجدة العديد من الأنشطة التي تغطي الثقافة بموضوعاتها المتنوعة، والأعمال التجارية، والرياضة، والحج، والفن، وما إلى ذلك. وبما أننا نعيش في ظل قيود على التجمعات البشرية بعد جائحة كورونا، فقد قدمنا ​​العديد من الأفكار الإبداعية واستخدمنا منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت على نطاق واسع في مشاركة جميع أقسام المجتمع.وبالمناسبة، في هذا اليوم الذي نعيش فيه ذكرى الاستقلال يتجه الشريكان الإستراتيجيان الهند والمملكة العربية السعودية نحو الذكرى الخامسة والسبعين لعلاقتهما الدبلوماسية في عام 2022، وتتمتع الهند والمملكة العربية السعودية بعلاقات ودية وعميقة تعكس الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القديمة. يتشاطر رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي علاقة دافئة بشكل غير عادي مع جلالة الملك وولي العهد. بعد توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية في عام 2019، لم تشهد العلاقة الثنائية سوى مسار تصاعدي كما ينعكس في حالات لا حصر لها من التعاون السلس، بما في ذلك دعم الهند لرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، وتكاتف الأيدي في مكافحة العالم ضد كوفيد.وتعطي القنصلية العامة للهند بجدة أولوية قصوى لخدمة الجالية الهندية وضمان رفاهيتهم. وخلال تحدي جائحة كوفيد غير المسبوق انتهزت القنصلية الفرصة لتعزيز وصولنا الرقمي إلى المجتمع، أطلقت القنصلية تطبيقًا يسمى «India In Jeddah» والمتاح على كل من أنظمة iOS و Android الذي يتضمن الخدمات المتنوعة، ومن ضمن هذه المميزات البارزة هي «خدمة الاجتماعات الرقمية» التي تسمح للهنود المحتاجين إلى الخدمات بوضع جدول الاجتماع مع المسؤولين من قسم شؤون الجالية في القنصلية لمعالجة قضاياهم. وهذا يوفر عليهم الكثير من الوقت والمال؛ لأنهم لا يحتاجون إلى السفر من مختلف أنحاء المملكة. وقد مكنهم ذلك من توفير الكثير من الوقت والمال والجهود لأنهم لا يحتاجون إلى السفر من مختلف أنحاء المملكة. وفي الوقت نفسه، كثفت القنصلية جهودها لتقديم الخدمات القنصلية عند عتبة الهنود الذين يعيشون في أماكن بعيدة عن جدة بمفهوم «القنصلية على عجلات» من خلال إجراء زيارات قنصلية ومجتمعية متكررة إلى مناطق مختلفة في المنطقة الغربية. ويسعدني أن أذكر بأنه تم افتتاح مركزين من المراكز في إف إس؛ أحدهما في مكة والآخر في جازان، إذ يستفيد منهما جاليتنا المقيمة في هاتين المنطقتين. وتم التخطيط لمزيد من هذه المراكز في المستقبل. ولم يكن من الممكن تحقيق كل ذلك دون الدعم والتعاون المستمر المقدم من قبل المملكة العربية السعودية.أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحكومة المملكة العربية السعودية على الحفاوة الحارة للهنود المقيمين في المملكة، فضلا عن الدعم لنا في تقديم الخدمات القنصلية والرفاهية للهنود في المملكة. كما أغتنم هذه الفرصة لأهنئ المملكة العربية السعودية على مبادراتها الممتازة للسيطرة على كوفيد 19، وإجراء فريضة الحج بطريقة مريحة للغاية. بينما ينتظر آلاف الهنود بشغف فرصة لأداء الحج في عام 2022، وتقف الهند دائمًا مع جهود المملكة في تحقق مصالح الحجاج وغيرهم.أشكر الجالية الهندية على عملهم الجاد، وكذلك طبيعتهم الودية والمنتظمة بالقانون التي ساهمت في تعزيز الصداقة بين وطنهم الأم الهند ووطنهم الثاني المملكة العربية السعودية. أتمنى الصحة والسلام للجالية الهندية ولشعب المملكة العربية السعودية العزيز والصديق.