شركة مسح للمقاولات المتخصصة هي إحدى الشركات التي وجدت مكانها في سوق البناء السعودي بفترة وجيزة استطاعت من خلالها أن تقدم مشاريع تنافسية ذات جودة عالية التزمت خلال بنائها بأعلى معايير البناء والسلامة المهنية، وقد اختارت مسح أن تضع لنفسها رؤية طموحة بتقديم مشاريع مختلفة ومتخصصة وذات طابع احترافي تعطي عملاءها المرونة في مبانيهم وتقدم لهم متانة تستمر لسنين طويلة.وتقدم مسح حلولاً للإنشاءات التي تحتاج خبرة اختصاصية واحترافية. إن النجاح الذي حققته الشركة يقف شاهداً على الاحترافية التي أنشأت عليها كيانها الذي يقدم اليوم قيمة مضافة لسوق البناء. فمنذ عام 2006 نشأت مسح بإدارة فريق ذوي خبرات جماعية متنوعة ما أدى إلى اكتساب الشركة مكانتها في مجال المقاولات شديد التنافسية في فترة زمنية قصيرة. جنباً إلى جنب مع التدريب المستمر على أحدث الأساليب المطبقة في مجال البناء والتشييد والتي منحتها ميزة تنافسية في قطاع البناء والتشييد، وأعطاها القدرة على تنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع المتخصصة.وحول ذلك قال المهندس محمد نعيم المدير العام لشركة مسح للمقاولات المتخصصة التي تعد إحدى أبرز شركات المقاولات في المملكة: «نقف اليوم أمام خطة طموحة وواعدة، فلدينا إستراتيجية توسع على صعيد الخدمات وصولاً إلى إيجاد كافة الإمكانات لتقديم المشاريع الضخمة (ميجا) من البداية حتى تسليم المفتاح، سنعمل على أن نكون الخيار الإستراتيجي الأول لتنفيذ كبرى المشاريع التي تحتاج قدرا عاليا من الاحترافية والدقة، سعينا اليوم لن يقف على حد معين من المشاريع، فلدينا من الحماس والطاقات الي ستجعلنا -بإذن الله- بيدقاً لثورة اقتصادية قادمة».وأضاف: «كما أن إستراتيجية التوسع الجغرافي ستمكننا -بإذن الله- من الدخول إلى أسواق جديدة سيتعرف فيها عملاؤنا على مدى قدراتنا وسرعة إنجازنا والتزامنا الذي يؤهلنا لأن نكون المقاول الأكثر اعتماداً عندما يفكر عملاؤنا بإنجاز أي مشروع ذي تحدٍ».واستطرد قائلا: خلال السنوات الخمس القادمة ستشهد مسح بإذن الله تألقاً في مجالات جديدة لديها من القدرة والخبرة الكافية لتنفيذها، فنحن نعمل على خلق شراكات إستراتيجية تنهض بجودة منتجاتنا وتساعدنا على إعادة هيكلة خارطة التطور في مجال البناء والتشييد.يذكر بأن مسح أنشأت العديد من المشاريع في 15عاماً بنطاقات عمل مختلفة، بدءًا من إعداد الموقع، والبنية التحتية، وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية ثم البناء الفعلي بتصميمات خارجية مذهلة، كما أنها شركة متخصصة في إنشاء مباني الرعاية الصحية والضيافة والمباني السكنية والتجارية.