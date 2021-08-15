أود أن أتقدم بأحر التهاني لأبناء بلدي في يوم الاستقلال الـ75 لباكستان. يذكرنا هذا اليوم بالتضحيات الهائلة التي قدمها أجدادنا تحت القيادة الديناميكية للقائد الأعظم محمد علي جناح. هذا اليوم هو مناسبة لإعادة عزمنا على الارتقاء بالمثل العليا لآبائنا المؤسسين وتكريم النضال البطولي لجميع العاملين في الحركة الباكستانية.على عكس الماضي، يتم الاحتفال بيوم الاستقلال هذه السنة في ظروف صعبة للغاية، حيث لا يزال العالم متأثرًا بفايروس كورونا وآثاره السلبية على جميع قطاعات الحياة، بما في ذلك الاقتصاد والصحة والتعليم. لقد جلب الوباء تحديات هائلة لكننا رأينا أن شعبنا الصامد تغلب عليها باستراتيجية رائعة من خلال الإغلاق الذكي.في هذا اليوم التاريخي، يجب أن أشيد بأطبائنا وممرضاتنا وعاملي الرعاية الصحية الذين أنقذوا أرواح الناس من خلال تعريض حياتهم للخطر أثناء الوباء. إضافة إلى ذلك، أنا أيضًا معجب بدور وسائل الإعلام والعلماء والمركز الوطني للقيادة والتحكيم وحكومات الأقاليم ووكالات إنفاذ القانون في خلق الوعي والمساعدة في تطبيق إجراءات التشغيل الموحدة في ما يتعلق بكورونا. إن نجاح برنامج إحساس الرفاهية يؤكد الحقيقة أن الناس يتحدون عندما يتم الاهتمام بكل الشرائح. إن اقتصادنا يتحسن من جميع النواحي، وأنا متأكد من أننا وصلنا إلى نقطة تحول في هذا الصدد. وبينما أهنئ الشعب، أدعو كل باكستاني إلى الوقوف بحزم والعمل من أجل تقدم البلاد وازدهارها. نحن بحاجة إلى أن نقف متحدين لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها الأمة.عاشت باكستان.