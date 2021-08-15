فيما يواصل تحالف دعم الشرعية ومركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية جهوده لدعم المدنيين النازحين من محافظة البيضاء وإيوائهم تواصل مليشيا الحوثي جرائمها وانتهاكاتها المستمرة.وقال رئيس المركز الإعلامي لمقاومة البيضاء مصطفى البيضاني لـ«عكاظ» لقد كان للتحالف العربي ومركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية دور محوري ومهم في إيواء آلاف النازحين الذين هجرتهم مليشيا الحوثي من منازلهم، مؤكداً أن المليشيا مستمرة في تفجير المنازل والجسور وتفخيخ الطرقات وقنص المدنيين وتهجيرهم بالقوة.وأشار إلى أن تنظيمي القاعدة وداعش، والحوثي الإرهابيين يفتكون بالمدنيين ويمارسون أبشع الجرائم بحقهم، لافتاً إلى أن هناك المئات من الأطفال والشباب في عداد المفقودين جراء خطفهم من قبل هذه المنظمات التي تتواجد في مناطق سيطرة المليشيا. وكانت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان التي تتخذ من أمستردام في هولندا مقراً لها، قد اتهمت مليشيا الحوثي بارتكاب 5559 انتهاكاً ضد المدنيين في محافظة البيضاء منذ أواخر عام 2014 وحتى نهاية عام 2020. وقالت المنظمة في تقرير لها أمس (السبت) بعنوان «اليمن: البيضاء.. الانتقام المرعب»، إن الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والإخفاء القسري والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مبينة أنها وثقت 725 عملية قتل، تصدرت القائمة مليشيا الحوثي بـ 537 جريمة يليها تنظيم القاعدة بـ 69 جريمة وطائرات الدرون الأمريكية بـ66 جريمة وتنوعت الجرائم بين القصف والقنص المباشر. وأشار التقرير إلى أن هناك 649 إصابة جسدية تعرض له المدنيون على أيدي الحوثي وتنظيم القاعدة، مبيناً أن هناك 113 مدنياً مخفياً قسراً، واحد منهم لدى تنظيم القاعدة والبقية في سجون الحوثي.