انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تكرار تسمية الشوارع أو تغييرها بصورة مفاجئة. وغرد الشاعر حميدي الثقفي عبر حسابه على منصة تويتر «الشهيد فرمان خان شاب باكستاني كان له موقف بطولي يوم السيول الجارفة التي حوّلت بعض الأحياء في جدة إلى مناطق منكوبة في عام ١٤٣٣، وأنقذ ١٤شخصا رجالا ونساء وأطفالها، ثم مات غرقاً آخر النهار.. جاء ابن شيبة وألغى مسمى الشارع بقدرة قادر!». وحصدت التغريدة عددا من الردود، وعلق فهد القاسم أن «ترقيم وتسمية الشوارع وضعا ليستدل بهما، ويشترط عدم التكرار، وكان لك أن تعجب من تكرار اسم الشهيد فرمان في ٣ شوارع في جدة وهذا غريب، لعل المسؤول تداركه أخيراً.. يبدو الأمر (أكثر) من مسمى شارع لأن هناك شوارع باسم سيبويه والخليل بن أحمد وجرير والفرزدق والمتنبي».أما الأستاذ الجامعي السابق الدكتور عبيد العبدلي فعلق قائلاً: «حسب تواصل أمانة جدة معي قبل فترة كان هناك خطأ من المقاول وتم تصحيح ذلك بإعادة مسمى الشارع على ما كان عليه الشهيد فرمان خان. هل جد جديد لا أعلم؟».في المقابل، أوضح المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي لـ«عكاظ» أن تسمية الشوارع تتم بواسطة برنامج نظام تسمية إلكتروني ويتم تسكينها على الشوارع وفق معايير وفئات، وتكون البيانات مرتبطة بقواعد البيانات الجغرافية بالأمانة وبالتالي تظهر على طبقة التسمية في المستكشف الجغرافي لمدينة جدة على موقع الأمانة، والمصدر لهذه الأسماء هو معجم الأسماء المعتمد من وزارة الشؤون البلدية والإسكان والمبني على أُمّهات من الكتب في السير والتراجم وكتب التاريخ والسيرة أو ما يرد الأمانة من مقترحات يتم عرضها على لجنة تسمية الشوارع والميادين، ويتم أخذ الموافقة حسب المتبع ومناسبة الأسماء المقترحة.وأضاف البقمي أن تعديل أو إزالة اللوحات يتم بناء على المسح ميداني والإلكتروني، ووفق ما يرد للأمانة من ملاحظات سواء من المواطنين أو من لجنة التسمية وغيرها من الجهات، ويتم التعاطي مع الملاحظات ودراستها حسب المتبع نظاما.وفي ما يتعلق باللبس الحاصل الذي تم رصده فيما يخص تسمية شارع الشهيد فرمان خان، أوضح أنه تم التوضيح من خلال حساب الأمانة الرسمي بأنه لم يتم تغيير مسمى الشارع، والصورة لشارع عبدالحميد بن الشيبة المتقاطع مع شارع الشهيد فرمان خان.وأكد في الوقت ذاته تسمية الشوارع بأسماء الرائدات وبأسماء أمهات المؤمنين والصحابيات ومجموعة من النساء البارزات على مر التاريخ المعاصر والقديم، وآخر الشوارع شارع الأميرة البندري الفيصل رائدة العمل التطوعي، كما توجد أسماء أخرى جرى اقتراحها من لجنة تسمية الشوارع والميادين، وبعد استكمال إجراءات الموافقة عليها سيتم تسكينها في الشوارع.