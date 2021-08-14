قبضت دوريات المرور في الرياض، شخصاً مارس التفحيط بمركبته ووثق الحادثة بمقطع فيديو ونشره عبر «التواصل الاجتماعي»، وأحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وجاء إعلان «المرور السعودي» عبر حسابه في «تويتر» لضبط المفحط المتهور بعد مشاركة أحد المغردين مقطع فيديو نشره وشارك به «المرور السعودي» الذي رد عليه بقوله: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

ووفقا للمادة (69) من لائحة نظام المرور التي تم تعديلها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6 فقد نصت على أن التفحيط مخالفة مرورية ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية: «في المرة الأولى»: حجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق السجن في حقه، و«في المرة الثانية»: حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، و«في المرة الثالثة»: حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه، وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.

كما أن عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو تجاوز أو تغيير المسار يعد مخالفة مرورية يعاقب مرتكبها بغرامة تراوح بين 150 ريالاً في حدها الأدنى و300 ريال في حدها الأعلى، في حين أن عدم التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق يعد مخالفة مرورية يعاقب مرتكبها بغرامة تراوح بين 300 ريال في حدها الأدنى و500 ريال في حدها الأعلى.

ويعد السير بالمركبة دون لوحة أمامية مخالفة مرورية يعاقب مرتكبها بغرامة تراوح بين 1000 ريال في حدها الأدنى و2000 في حدها الأعلى، فيما أن تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، تعد مخالفتين تراوح غرامة كل منهما بين 3000 ريال في حدها الأدنى و6000 ريال في حدها الأعلى، إضافة إلى مخالفات السرعة التي تراوح غرامتها ما بين 150 ريالا في حدها الأدنى وتصل إلى 2000 ريال في حدها الأعلى وفقا لمقدار التجاوز بالكيلومتر.