أنهت أمانة منطقة الجوف تهيئة موقع سوق التمور الموسمي بمدينة سكاكا، تمهيدا لاحتضان النسخة الثانية من الفعالية التي وجه بإطلاقها أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، لتنشيط الحراك الاقتصادي وخدمة المزارعين والمستهلكين.

وأكد المتحدث باسم الأمانة عمر الحموان، اكتمال كافة الاستعدادات في موقع السوق الموسمي، الذي يقام للعام الثاني على التوالي خلال الأيام القادمة، مبينا أنه تم تخصيص المسارات والأركان والساحات للمشاركين، كما حرصت الأمانة على توفير الخدمات المساندة في الموقع، وإنهاء أعمال النظافة والتعقيم لإقامة السوق وفق الإجراءات الاحترازية، بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

وأشار الحموان إلى أن السوق يوفر نوافذ تسويقية للمزارعين، خصوصا الشباب السعودي في مجال التمور، ويسهم في تحريك النشاط الاقتصادي وتعزيز الإنتاج الزراعي من التمور بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

من جهة ثانية، أطلقت أمانة منطقة الجوف حملة «صوّر وأرسل» لتحسين المشهد الحضري، التي تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم البلاغات عن مظاهر التشوه البصري من خلال تصويرها وإرسالها عبر تطبيق "بلدي".

وتهدف الحملة إلى تحسين المشهد الحضري وتمكين أفراد المجتمع من المساهمة في جهود القضاء على التشوه البصري، للارتقاء بجودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع البلدي.

وتتيح الحملة التي تأتي ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، تقديم البلاغات عبر التطبيق تحت تصنيفات مختلفة تشمل النظافة العامة، وحواجز الحفريات، وحفر الشوارع، وأعمدة الإنارة، والأرصفة المتهالكة، وغيرها.

وأكد المتحدث باسم الأمانة عمر الحموان حرص الأمانة على تحسين المشهد الحضري والقضاء على كافة مظاهر التشوه البصري، مشيراً إلى أن هذه الحملة تسهم في تمكين المواطنين والمقيمين من المشاركة في جهود الأمانة والبلديات التابعة لها والتعاون من خلال تقديم البلاغات سهولة ويسر، من خلال توظيف التقنية الحديثة.

يشار إلى أن خدمة بلاغات تحسين المشهد الحضري تشمل جميع المدن في المملكة، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط التالي: bit.ly/38YI5nS.