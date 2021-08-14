كشفت إدارة التعليم بمنطقة جازان تقليص عدد مدارس التوأمة التي اعتمدتها قبل عدة سنوات لجميع المراحل الدراسية بمدارس الحد الجنوبي للمنطقة، والشروع في تجهيز وصيانة المدارس الواقعة في تلك المنطقة.

وأوضحت لـ«عكاظ» المتحدثة باسم «تعليم جازان» رجاء العطاس، أن إدارة تعليم جازان بصدد تقليص مدارس التوأمة بالحد الجنوبي والعمل على تهيئة وصيانة المدارس استعدادا لعودة الطلاب والطالبات إليها خلال الفترة القادمة.

وأضافت أن الإدارة انهت استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد بإيداع الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي الأول بمبلغ 7,194,350 ريالا في حسابات مديري ومديرات المدارس، كما تم تدشين شاشة حالة المستخلصات المالية والهادفة إلى تحسين وتطوير الإجراءات الإدارية والمالية وتحقيق جودة الأداء واستكمال برامج الإدارة التطويرية.

وفي جانب التجهيزات المدرسية، أوضحت العطاس جاهزية 1408 مدارس لاسقبال الطلاب والطالبات و785 مختبرا مدرسيا للبنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية، وجاهزية 170 فصلا لتقنية المعلومات بالمرحلة المتوسطة و146 فصلا بالمرحلة الثانوية، إضافة إلى مراكز مصادر التعلم التابعة لها بمختلف المدارس، حيث بلغ عددها بالمرحلة الابتدائية 293 مركزا، في حين بلغت بالمرحلة المتوسطة 70 مركزا لمصادر التعلم و97 مركزا بالمرحلة الثانوية، إضافة إلى انتهاء تزويد مدارس المرحلة الابتدائية بـ162 شاشة تفاعلية لتفعيل الفصول الافتراضية، وفي ما يتعلق بفصول الطفول المبكرة ورياض الأطفال فقد بلغت 265 فصلا للطفولة المبكرة و50 فصلا لرياض الأطفال.

وبشان المقررات الدراسية، قالت: تم توزيع جميع المقررات لجميع مكاتب التعليم بالمنطقة وذلك وفق خطة عمل وإستراتيجية تضمن وصول المقررات في وقت مناسب لجميع الطلاب والطالبات.

وعن المشاريع الجديدة، أضافت أن إدارة تعليم جازان أنهت 3 مشاريع تعليمية في قطاع أبوعريش والعارضة بقيمة 24 مليون ريال، إضافة إلى 3 مشاريع يجري تنفيذها بقيمة 23 مليون ريال تستوعب 1080 طالبة.

وبشان تعثر عدد من مباني المدارس التي مضى عليها عدة سنوات دون إنجازها قالت العطاس: توجد هناك لجان خاصة بتلك المشاريع المتعثرة تعمل على إنجازها أو سحبها من المقاولين.