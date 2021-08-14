أعلنت وزارة الصحة إحصاءً جديداً لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل (609) حالات مؤكدة وتعافي (1651) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7575) حالة منها (1360) حالة حرجة.

ونصحت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفايروس السريعة الانتشار.

وبين الإحصاء أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (537,983) حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي (522,009) حالات.

وفي ما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (11) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8399) حالة.

ودعت «الصحة» الجميع إلى التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.