وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مساء أمس (الجمعة)، أولى رحلات معتمري الخارج لموسم عمرة هذا العام، قادمة من دولة نيجيريا، حيث كان في استقبالها عدد من أعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة والقنصل النجيري في جدة.

وقال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة هاني العميري إنه تم استقبال فوج المعتمرين بالورود والهدايا عند نزولهم من الطائرة، ومن ثم توجهوا إلى المدينة المنورة برا لقضاء عدة أيام في زيارة المسجد النبوي، ثم العودة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، لافتاً إلى أنه تم تجهيز الفندق المخصص لسكنهم والمواصلات والإعاشة للمعتمرين وفق أعلى المواصفات والمعايير.

وأوضح العميري أن بداية دخول معتمري الخارج هذا العام 1443 سيكون على شكل مجموعات من عدة دول، ووفق تنسيق وترتيب عاليين، مؤكدا أن شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين على أتم استعداد لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الضيافة المميزة لهم من سكن ومواصلات وإعاشة وجولات سياحية حول مملكتنا الغالية، وكذلك توفير مواعيد دخول الحرمين الشريفين وكل ما يحتاجه ضيوف الرحمن من خدمات، وذلك بإشراف وتنسيق مباشر من قبل وزارة الحج والعمرة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والبروتوكولات الخاصة بقدوم المعتمرين والزوار.