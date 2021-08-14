أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً، وتعقيمها في 3 مناطق، بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 189 يوماً إلى 2002 مسجد.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي: ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في منطقة جازان، ومسجد واحد في منطقة الجوف.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي للمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، كما دعت الوزارة المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك ارتداء الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.