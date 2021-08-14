لم يدر بأذهان أطباء طوارئ مجمع الملك فيصل بالطائف بأنهم سيواجهون حالة غريبة جدا، تمثلت بوجود «دودة» طولها 2سم تسكن خد طفل في الثامنة من عمره. وبدأت القصة بوصول الطفل برفقة ذويه إثر معاناته من تورم في الخد الأيسر وألم مستمر. وبعد الكشف المبدئي تم عمل أشعة على نفس المنطقة لمعرفة ما بداخل «الورم» لتكشف الأشعة وجود دودة بداخل الورم. وعلى الفور تم استدعاء أطباء جراحة الأطفال، واستخراج الدودة، وتنظيف المكان والتغيير الجراحي عليه، مع إعطاء المضادات الحيوية والعلاج المناسب للطفل. من جانبه قال المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان إن حالة الطفل مستقرة، وغادر المستشفى دون الحاجة إلى التنويم. تجدر الإشارة إلى أنه تم أخيرا استحداث قسم لجراحات الأطفال بالمجمع في إطار منظومة العمل التي تحقق التكامل في جميع التخصصات.