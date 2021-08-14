أطلقت بلدية محافظة القريات عددا من الفرص التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، والتي تستهدف معالجة بعض مظاهر التشوه البصري، كإزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة الملصقات واللوحات بإشراف فريق من البلدية.

وقال لـ«عكاظ» رئيس بلدية محافظة القريات المهندس فهد بن إبراهيم العنزي إن البلدية أطلقت عددا من الفرص التطوعية عبر المنصة التطوعية التابعة لوزارة الموارد البشرية بتوجيهات ومتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان.

وأضاف المهندس العنزي أن التطوع في القطاع البلدي ذو أهمية كبيرة، بما سيساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، للوصول لمليون متطوع.

وبين العنزي أن المنصة ستتيح وصول المتطوعين للفرص التطوعية بكل يسر وسهولة، والحصول على إشعارات عن الفرص التطوعية وفق اهتمامات المتطوع، ورصد وتوثيق الساعات التطوعية، وأضاف أن الفوائد المكتسبة من الفرصة التطوعية استثمار الوقت، الثواب والأجر، توثيق الساعات التطوعية، تعزيز الانتماء الوطني، استثمار القدرات، المساهمة في خدمة المجتمع، بناء مهارة.

يذكر أن بلدية القريات أول بلدية على مستوى أمانة منطقة الجوف تطلق الفرص التطوعية عبر المنصة.