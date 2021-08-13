تعرض 10 مواطنين لإصابات خطرة ومتوسطة إثر حادث تصادم مركبتين في مركز نخال بمحافظة القرى بمنطقة الباحة.وأوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 18:52 من مساء اليوم (الجمعة)، يفيد بوقوع حادث تصادم بمحافظة القرى بمركز نخال.وأشار الزهراني إلى توجيه 6 فرق إسعافية من الهلال الأحمر لمسح الموقع وتحديد وفرز الإصابات الناجمة عن الحادث، مؤكداً أنه تم التعامل مع الحالات إسعافياً بالموقع ونقلهم إلى مستشفى القرى.