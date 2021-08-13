قدم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز اليوم (الجمعة) عزاءهما ومواساتهما إلى المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة عبدالرحمن الحربي في وفاة والده -رحمه الله- إثر معاناة مع المرض.

وسأل سموهما الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، عبّر الحربي وذوو الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان ونائبه على مواساتهما لهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليهما الصحة وأن لا يريهما مكروها.