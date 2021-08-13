أعلنت وزارة المالية، ممثلة في مكتب إدارة المشاريع، الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة التي بدأت بها مطلع هذا الأسبوع السبت 28 ذي الحجة 1442 الموافق 7 أغسطس 2021.

وأشاد وزير المالية محمد الجدعان بالدور المبذول من جميع الجهات لإتمام هذا العمل، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبمتابعة مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وشكر الجدعان جميع الجهات الحكومية المشاركة ورئيس ومنسوبي إدارة المشاريع بالوزارة على الجهود المبذولة على مدار الساعة لإكمال أعمال الصيانة في الموعد المحدد، وقد تشرف وفق التوجيه الكريم بزيارة الكعبة الشريفة في ختام أعمال الصيانة واستمع من أعضاء الفريق لما تم من أعمال وفق الخطة المحددة.