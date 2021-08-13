عبر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن شكره وتقديره للملك الماليزي والحكومة الماليزية عقب منحه أرفع جائزة ماليزية تمنح للعلماء المسلمين في العالم.

وقال العيسى في تغريدة له: «‏أُقَدِّرُ عالياً لدولة رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين منحي جائزة الهجرة النبوية للشخصية الإسلامية الأولى، كما أُقَدِّر لجلالة السُّلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا تشريفَهُ بحُضور مراسم تسليم الجائزة، سائلاً اللهَ تعالى أن يُوفق ويُسدد جهود الجميع».

وجرى تتويج الشيخ العيسى في مطلع العام الهجري الجديد بجائزة «الهجرة النبوية» للشخصية الإسلامية الدولية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، في احتفالية كبيرة وذلك تقديراً لجهوده في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومبادئه وقيمه النبيلة ورسالته الإنسانية العظيمة للعالمين، إضافة إلى إسهاماته المؤثرة في تعزيز الوئام بين أتباع الأديان والثقافات ودوره في نشر السلام العالمي، وتعد أهم جائزة تمنحها الحكومة الماليزية مطلع كل عام هجري للشخصيات المرموقة دوليا، التي تلعب دورا بارزا في خدمة الإسلام والإنسانية.