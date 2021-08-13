قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية هندوراس هيثم بن حسن المالكي، أوراق اعتماده سفيراً للمملكة، إلى رئيس جمهورية هندوراس الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز.

ونقل السفير المالكي لهيرنانديز تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياتهما له وللشعب الهندوراسي الصديق المزيد من التقدم والرخاء.

فيما حمَّل رئيس هندوراس للسفير المالكي تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد، وتمنياته للمملكة ولشعبها بدوام التقدم والازدهار.

كما عبَّر عن تمنياته للسفير المالكي بالتوفيق في مهمات عمله.