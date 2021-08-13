أعلنت وزارة الصحة تسجيل 766 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا وتعافي 1532 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9404 حالات؛ منها 1387 حالة حرجة.ووصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 536.693 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 518.911 حالة، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة، وبذلك وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8366 حالة.