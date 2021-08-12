‏أكدت النيابة العامة أن المخدرات والمؤثرات العقلية آفة، وقد تفضي إلى جرائم مُروِّعة، منوهة بأنه لا يحول مجرد التعاطي لهذه الآفة دون قيام المسؤولية الجزائية تجاه المتعاطي، بل يقترن السلوك المُجرم الناشئ عنها بجريمة تعاطٍ، ويُعد ذلك ظرفا مشدداً للعقوبة.

وأوضحت النيابة أن تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين يعتبر من الأفعال الإجرامية ويدخل في ذلك جلبها واستيرادها وصنعها وتصديرها وصناعتها واستخدامها وكذلك استخلاصها واستخراجها وبيعها وتوزيعها واستلامها وتسليمها إضافة إلى نقلها والمقايضة بها وتعطيها وتموينها وإهدائها.