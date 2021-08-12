أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (766) حالة مؤكدة وتعافي (1532) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9404) حالات منها (1387) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ (536693) حالة، فيما بلغت حالات التعافي (518911) حالة، في حين تم تسجيل (12) حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى (8378) حالة.

وأوضحت الصحة أن متحورات فايروس كورونا سريعة الانتشار، مشددةً على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها -بإذن الله-، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس (كورونا).