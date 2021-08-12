شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أن إنشاء البحيرات الصناعية في المزارع بغرض الاستثمار أو الترفيه يعد مخالفا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، الذي تسعى من خلاله إلى المحافظة على مصادر المياه، وضمان استدامتها، وترشيد استهلاكها ومنع إساءة استخدامها.

وأوضحت أنها لاحظت انتشار مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر إنشاء بعض المواطنين بحيرات صناعية في مزارعهم, مبينة أن تلك المشاريع تعد هدراً كبيراً للمياه واستخداماً لها في غير المجال المرخصة له.

ولفتت الوزارة النظر إلى أنها لا تمنح رخصاً لحفر الآبار لإنشاء البحيرات الصناعية والترفيهية أو الاستثمارية في بلد موارده المائية غير المتجددة محدوده، مؤكدة أنها لن تتوانى أو تتهاون في تطبيق لوائح النظام على أصحاب تلك المشاريع وفرض عقوبات وغرامات قد تصل إلى سحب رخصة استخدام المياه الجوفية في حال تكرار المخالفة، حفاظاً على الموارد المائية غير المتجددة.

وأشارت إلى إمكانية استخدام المياه المعالجة أو مياه الرجيع لمثل تلك المشاريع بعد موافقة الجهات المختصة.