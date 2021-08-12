استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الخميس)، وزير خارجية إريتريا عثمان علي صالح.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، كما استعرض الجانبان جهود المملكة الحثيثة الداعمة للجهود الإقليمية والدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات في القارة الأفريقية ودفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار فيها، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر القرشي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية الأفريقية بوزارة الخارجية السفير محمد العلي.