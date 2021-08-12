جددت وزارة الصحة تأكيداتها بأن لقاحات (كوفيد 19) المعتمدة في المملكة لقاحات آمنة وفعالة. ومثل أي مستحضر طبي قد تكون هناك موانع طبية لدى بعض الأشخاص تمنع أخذ اللقاح.

وبينت الوزارة أنه من الأهمية بمكان التحقق من وجود هذه الموانع وضمان مأمونية وفعالية اللقاح وعدم حرمان أي شخص من الحماية التي يوفرها اللقاح إلا بسبب حقيقي، مشيرةً إلى أن الاستثناء الطبي هو إعفاء المستفيد من أخذ لقاحات كوفيد لأسباب تتعلق بالمأمونية والفعالية.

وقالت الوزارة في دليل الاستثناءات من لقاح (كوفيد 19) لشهر محرم من عام 1443، الذي اطلعت «عكاظ» عليه، إن موانع أخذ لقاحات (كوفيد 19) المستثناة هي الحساسية المفرطة أو الحادة للقاح (بعد الجرعة الأولى) والحساسية المفرطة لأحد مكونات اللقاح المعروفة وتشمل حالياً مادة «بولي ايثيلين جاليكول PEG» في لقاحي فايزر ومودرنا ومادة «بولي سوربيت polysorbate» في لقاح استرازينيكا واحتمال التحسس المشترك بين مادتي «PEG» و«polysorbate» يصل إلى 20%.

وأكد الدليل أن مسوغات تأخير لقاحات (كوفيد 19) (الاستثناء المؤقت) الحالة الصحية للمستفيد قد تجعل اللقاح غير فعال حسب رأي الطبيب المختص. ومن الأمثلة مرضى السرطان الذين يتلقون حالياً العلاج الكيميائي المكثف والأمراض المناعية الروماتيزمية وما في حكمها الذين يتلقون حالياً أدوية بيولوجية مثبطة للمناعة.

وأشار الدليل إلى أن الحالة الصحية للمستفيد قد تجعل احتمال حدوث مضاعفات المرض بعد أخذ اللقاح عالية حسب رأي الطبيب المختص ويصعب تحديد سببها. ومن الأمثلة على ذلك المصابون بأمراض مناعية نادرة أو غير مستقرة والحمل الخطر المصحوب بإجهاضات متكررة.

وتضمن الدليل أن الاستثناءات تنطبق حسب التالي:

إذا كانت حالة الحساسية المفرطة أو الحادة للقاح بعد الجرعة الأولى يستثنى المستفيد من الجرعة الثانية وتكون المدة مفتوحة ويراجع عند توفر لقاحات مختلفة، وإذا كانت حالة الحساسية المفرطة أو الحادة لأحد مكونات اللقاح المعروفة فيستثنى المستفيد من لقاحات فايزر/مودرنا/استرازينيكا وتكون المدة مفتوحة ويراجع عند توفر لقاحات مختلفة. وفي حال كانت الحالة الصحية للمستفيد قد تجعل اللقاح غير فعال يستثنى المستفيد من لقاحات (كوفيد 19) مؤقتاً ويطلب خلال فترة الاستثناء تقرير من الطبيب المعالج يحدد الوقت المناسب لتلقي اللقاح وتكون المدة 3 أشهر، وإذا كانت الحالة الصحية للمستفيد قد تجعل احتمال حدوث مضاعفات المرض بعد أخذ اللقاح عالية يستثنى المستفيد من لقاحات (كوفيد 19) مؤقتاً ويطلب خلال فترة الاستثناء تقرير من الطبيب المعالج يحدد الوقت المناسب لتلقي اللقاح والمدة 6 أشهر.

وبين الدليل أن الحساسية المفرطة هي الحساسية التي تستدعي المعالجة بعقار «ابنفرين epinephrine» أو التنويم في المستشفى. أما الحساسية الحادة فتشمل الأعراض التي تحدث في غضون 4 ساعات بعد التطعيم، مثل الشرى وتورم الوجه والشفتين واللسان وضيق التنفس.