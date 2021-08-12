تستقبل المملكة غدا (الجمعة) أولى أفواج معتمري الخارج لأداء مناسك العمرة لموسم هذا العام. وأوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري أن أولى رحلات المعتمرين هذا العام ستصل مساء غد قادمة من نيحيريا، مؤكدًا أن شركات ومؤسسات العمرة قامت بالاستعداد والتجهيز منذ وقت مبكر لاستقبال معتمري الخارج وذلك من خلال استقبال المعتمرين في المطار وإيصالهم إلى الفنادق والإشراف على دخولهم للمسجد الحرام وأخذ مواعيد عبر تطبيق «اعتمرنا»، والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قبل شركات ومؤسسات العمرة والتواجد والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة. وأشار العميري إلى أنه من خلال المنصات الإلكترونية يستطيع المعتمر شراء البرنامج كاملًا من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة وتحديد شركة أو مؤسسة العمرة لتقديم الخدمات، لافتاً إلى أن جميع الخدمات والباقات إلكترونية، تعرض عن طريق منصات حجوزات عالمية ومحلية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، بطريقة مجموعات بنظام B2B أو عن طريق أفراد بنظام B2C، في حين أن شركات العمرة السعودية تقدم باقات السكن والنقل وجميع الخدمات الأرضية.