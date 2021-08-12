أصدرت مؤسسة البريد السعودي (سبل) طابعا بريديا من فئة «3 ريالات» بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإطلاق مشروع البحر الأحمر. ويأتي الطابع بست صورة فوتوغرافية تجسد أهمية المشروع على خارطة السياحة العالمية، كونه المشروع السياحي المتجدد والأكثر طموحا على مستوى العالم. ويضم المشروع أرخبيلا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، بالإضافة إلى الطبيعة الخلابة والجبال والبراكين الخامدة والصحراء، هذا وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة البريد السعودي (سبل) تصدر الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وأيضا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.