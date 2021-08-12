أصدرت مؤسسة البريد السعودي (سبل) طابعا بريديا من فئة «3 ريالات» بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإطلاق مشروع البحر الأحمر. ويأتي الطابع بست صورة فوتوغرافية تجسد أهمية المشروع على خارطة السياحة العالمية، كونه المشروع السياحي المتجدد والأكثر طموحا على مستوى العالم. ويضم المشروع أرخبيلا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، بالإضافة إلى الطبيعة الخلابة والجبال والبراكين الخامدة والصحراء، هذا وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة البريد السعودي (سبل) تصدر الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وأيضا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.