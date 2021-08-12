تمكّن فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى خميس مشيط العام من إجراء نحو 150 عملية جراحية في تخصص المخ والأعصاب لحالات متنوعة مابين عمليات إصابات الدماغ وإزالة أورام الدماغ، وعمليات أخرى مثل إصلاح أنابيب تصريف السائل النخاعي، وذلك خلال الفترة من يناير 2020 وحتى يناير 2021، حيث تنوعت العمليات ما بين عمليات عامة وطارئة وتخصصية. وأوضحت صحة عسير، أن المستشفى يعمل به 3 عيادات أسبوعية في هذا التخصص، ويبلغ عدد حالات جراحة المخ والأعصاب للبالغين التي يتم معاينتها في تلك العيادات الخارجية من المرضى شهرياً مابين 240 إلى 300 مراجع بمعدل 20 إلى 25 مريضا لكل عيادة. من جهة أخرى، نفذت إدارة الطب المنزلي خلال شهر يوليو الماضي، مبادرة الطب المنزلي الاتصالي (الرعاية الصحية المنزلية عن بعد)، بالتعاون مع تقنية المعلومات بصحة عسير، وذلك لدعم 20 قسماً للرعاية الصحية المنزلية بمختلف مستشفيات المنطقة بشرائح البيانات والإنترنت للتواصل المرئي والمسموع مع المرضى، حيث تم تنفيذ 1163 زيارة هاتفية، و285 اتصالا مرئيا مع المرضى، وتقديم خدمة متابعة خطة الرعاية الصحية المنزلية، وتنفيذها مع المرضى والقائمين برعايتهم من قبل فرق الرعاية الصحية المنزلية بمستشفيات المنطقة.