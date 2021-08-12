تواصل اللجنة العليا للعودة الحضورية للتعليم بجامعة الملك خالد برئاسة رئيس الجامعة الدكتور فالح السلمي، عقد اجتماعاتها، ووضع آليات، وأطر عودة الدراسة الحضورية للعام الجامعي 1443. وأوضح مستشار رئيس الجامعة وأمين اللجنة الدكتور سالم العلياني، أنه فور صدور الأوامر السامية بالعودة الحضورية للدراسة، قامت جامعة الملك خالد بتشكيل اللجان الإشرافية والتنفيذية على كل المستويات، بدءًا باللجنة العليا، وانتهاءً بلجان الكليات والأقسام، وذلك لإعداد الخطط والآليات المختلفة، وضمان تنفيذها بالشكل المناسب لتحقيق عودة آمنة للتعليم حضورياً لمنسوبي الجامعة وطلابها. وأضاف، الجهات المعنية بالجامعة أعدت الخطط التنفيذية الخاصة بكل جهة بإشراف اللجنة العليا، ومن هذه الخطط الخطة الأكاديمية والخطة الصحية وخطة الأمن والسلامة والخطة الإعلامية والتوعوية. وقال، جدولت الجامعة المقررات الدراسية بما يضمن التباعد الزماني والمكاني بقدر الإمكان وذلك بزيادة عدد الشعب الدراسية وتحديد نسب معينة للتعليم عن بعد وفق طبيعة المقررات، كما عملت الجامعة على تجهيز كل الإرشادات والتعليمات الخاصة بالعودة الحضورية، والتأكيد على تلقي جميع منسوبي الجامعة وطلبتها لجرعات لقاح كوفيد19 وذلك وفق استعدادات كاملة من قبل المدينة الطبية بالجامعة.