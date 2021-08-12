وقع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله -عبر الاتصال المرئي- أمس الأول، مع وزيرة خارجية مملكة النرويج ايني إريكسون على مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين المملكة ومملكة النرويج، بهدف تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين الصديقين، والوصول بها إلى آفاق أرحب بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الصديقين. وأكد وزير الخارجية أن البلدين يشتركان في العديد من مجالات التعاون، أبرزها التنسيق المشترك في قطاع النفط والطاقة، ومجالات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، والاستثمار والسياحة، إضافة إلى التشاور المستمر والحوار البناء في ما يتعلق بالتطورات في الشرق الأوسط والقضايا الدولية المهمة للبلدين الصديقين اللذين يتفقان على أهمية تشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات الدولية، والتقيد بمبادئ القانون الدولي.