بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة خطية إلى أخيه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، كما تضمنت الرسالة تجديد الدعوة لزيارة المملكة، حيث أعرب أمير الكويت عن سعادته بتلبية الدعوة. وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن خالد، خلال استقبال أمير الكويت له في قصر بيان أمس.من جهة أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرئيس عبدالمجيد تبون، في المتوفين نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية. وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.