أدان مجلس الوزراء الكويتي «بأشدّ عبارات الشجب والاستنكار» استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة.

وقال المجلس في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم (الأربعاء) برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، إن استمرار هذه الممارسات العدوانية وتصاعد وتيرتها باستهداف أمن المملكة واستقرار المنطقة وتجاهل جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدائر في اليمن يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني.

وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلّب تدخّل المجتمع الدولي السريع لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، مؤكداً وقوف الكويت إلى جانب المملكة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.