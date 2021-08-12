من يصدق أن عدد الذين أصيبوا في أنحاء العالم بفايروس كورونا الجديد، الذي يتسبب بمرض كوفيد-19، بلغ خلال الساعات الأولى من فجر الخميس 205 ملايين؟ تحقق ذلك بعدما سجل العالم في 10 أغسطس الجاري 595222 إصابة جديدة؛ جاء أكثرها من الولايات المتحدة: 102995 حالة جديدة. وارتفع عدد وفيات العالم بالوباء أمس إلى 4.33 مليون وفاة منذ اندلاع نازلة كورونا. وتأتي هذه التطورات المؤسفة بعدما استخدمت 181 دولة ومنطقة حتى الأربعاء 4.52 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19. ويعني ذلك أن نصف عدد سكان المعمورة لم يحصل بعد على تحصين ضد الوباء. واستفحلت الأزمة الصحية في الدول الأشد تضرراً منها. فقد ارتفع العدد التراكمي لإصابات الهند أمس إلى 32 مليوناً. وفيما بلغ عدد إصابات البرازيل 20.13 مليون؛ باتت تركيا موعودة ببلوغ 6 ملايين إصابة قريباً جداً؛ إذ وصل العدد التراكمي لإصاباتها أمس إلى 5.97 مليون. ومثلها فإن المكسيك تقترب من 3 ملايين إصابة؛ علماً أن عدد وفياتها يعد الرابع عالمياً، وهو 245476 وفاة، بعد أمريكا، والبرازيل، والهند.وفي الولايات المتحدة طغت السياسة، خصوصاً إقرار صفقة تجديد البنى الأساسية، واستقالة حاكم ولاية نيويورك الديموقراطي أندرو كومو، إثر فضيحة تحرش جنسي، على أنباء استفحال الأزمة الوبائية. فقد تحدثت الجهات الصحية في عدد من الولايات عن تفاقم الوضع الوبائي. وأعلن كبير مسؤولي الصحة بولاية لويزيانا الدكتور جوزيف كانتر، في مؤتمر صحفي ليل الثلاثاء، أن ولايته تتعرض لـ«كارثة» صحية. وزاد أن المستشفيات اضطرت إلى رفض استقبال عدد كبير من المصابين بنوبات قلبية وجلطات دموية، بسبب امتلاء عنابرها وممراتها بمرضى كوفيد-19. وأوضح كانتر أن لويزيانا التي تتعرض لموجة فايروسية رابعة وصلت إلى مرحلة تنويم 2859 شخصاً في يوم واحد. وعزا هذا البؤس إلى تسارع تفشي سلالة دلتا الهندية المنشأ.وأبلغت وزارة الصحة البريطانية أمس عن أنها سجلت 23510 إصابات جديدة، و146 وفاة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية. وهو أكبر عدد من الوفيات هناك منذ 12 مارس الماضي. ويأتي هذا التفاقم على رغم أن بريطانيا أعلنت أمس أنها نجحت في تحصين 75% من سكانها بلقاحات كوفيد-19. وأعن وزير الصحة ساجد جاويد أمس أن الحكومة تتوقع أن تبدأ الشهر القادم تنفيذ برنامج خاص لإعطاء جرعة تعزيزية ثالثة من اللقاح للمسنين، ومن يعانون أمراضاً مزمنة. وقالت لجنة من العلماء البريطانيين أمس، تضم مدير ابتكار اللقاحات بجامعة أكسفورد، إن سلالة دلتا حطمت كل الفرص لتحقيق ما يسمى «مناعة القطيع». وطالبت اللجنة حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بوقف الفحوص الجماهيرية، حتى تعرف بريطانيا كيف تتلمس سبل التعايش مع فايروس كوفيد-19. وأضافت اللجنة أنه قد حان الأوان للتسليم بأنه ليست هناك أية طريقة لوقف تفشي الفايروس وسط جميع السكان، وأن مراقبة الأشخاص المصابين بأعراض خفيفة أمر لا جدوى منه. وقال قائد فريق علماء أكسفورد الذين ابتكروا لقاح أسترازينيكا البروفيسور أندرو بولارد إن من الواضح أن سلالة دلتا يمكن أن تصيب الأشخاص الذين تم تطعيمهم، ما يجعل بلوغ مناعة القطيع «أمراً مستحيلاً»، مهما ارتفع عدد من تم تحصينهم باللقاحات المضادة لكوفيد-19.وفي سياق ذي صلة؛ أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (الثلاثاء)، عقب اجتماع مع قادة المقاطعات الـ 16، أن الحكومة ستتوقف عن تقديم فحوص مجانية اعتباراً من 11 أكتوبر القادم؛ في مسعى لحض عدد أكبر من الشعب الألماني على الإقبال على التطعيم. وفي الصين، وصفت وسائل الإعلام الحكومية أمس البؤر الوبائية الراهنة بأنها أسوأ اندلاع وبائي تشهده الصين منذ بدء النازلة في مدينة ووهان في نهاية 2019. وأعلنت السلطات الصحية (الثلاثاء) أنها أكدت تشخيص 143 إصابة جديدة، منها 108 إصابات محلية المنشأ. وأدت موجة التفشي الراهنة التي اجتاحت نحو 38 من محافظات الصين البالغ عددها 60 محافظة إلى انهيار سياسة «صفر إصابة بكوفيد» التي انتهجتها الحكومة الصينية، حتى أصبحت نموذجاً للجدية في حسم تفشي الفايروس. وقالت السلطات المحلية في مدينة يانغزو إنها فحصت 1.6 مليون نسمة، من عدد سكانها البالغ 4.6 مليون، في مسعى لوقف التفشي.«دلتا» تغلق مدينة أخرى في أستراليافيما أعلنت رئيسة حكومة مقاطعة نيوز ساوث ويلز غلاديس بيريجيكليان أن سيدني سجلت 344 إصابة جديدة الأربعاء، قالت إن التفشي الفايروسي أدى إلى إغلاق مدينة دبّو، التي يقطنها نحو 50 ألف شخص، على بعد 270 كيلومتراً من سيدني. وأوضحت أن أوامر الإغلاق التي تمنع السكان من مغادرة منازلهم جاءت إثر اكتشاف إصابتين في دبّو. وأعلنت حكومة مقاطعة فكتوريا المجاورة أمس أنها قررت تمديد إغلاق عاصمتها ملبورن أسبوعاً آخر. وعلى رغم استمرار إغلاق سيدني- التي يقطنها 6 ملايين نسمة- منذ 6 أسابيع، إلا أن تلك التدابير أخفقت في خفض عدد الإصابات الجديدة. كما اضطرت حكومة سيدني خلال الأسابيع الماضية إلى إعلان فرض الإغلاق التام على مدن نيوكاسل، وبايرون باى، وتامويرث، إثر اكتشاف عدد من الإصابات بسلالة دلتا. وقالت سلطات ملبورن أمس إنها رصدت 20 حالة جديدة في المدينة (الأربعاء).