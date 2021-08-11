كرّم قائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم (الأربعاء)، لاعب المنتخب السعودي ومنتخب القوات الجوية للكاراتيه طارق حامدي، الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، والمدرب منير الفقير؛ بشهادة شكر وتقدير نظير تمثيله المشرف للوطن، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح.

من جانبه قدّم رئيس الاتحاد الدكتور مشرف الشهري شكره وتقديره ودرع الاتحاد السعودي للكاراتيه لقائد القوات الجوية على هذا التكريم، مؤكدًا أنه غير مستغرب.