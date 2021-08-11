واصلت المرأة السعودية تسجيل نجاحها واثبات قدراتها في اقتحام مجالات ظلت حكرا على الرجال الى وقت قريب، ونجحت فتيات سعوديات في اثبات امكانياتهن في ادارة حجوزات الطيران الى مختلف دول العالم اضافة الى الخدمات السياحية بمختلف اقسامها.

«عكاظ» في جولتها التي نفذتها على مكاتب الطيران والسياحة بجازان رصدت قياديات ومسؤولات عن النشاط في المنطقة بتن يتواجدن في معظم مكاتب حجوزات الطيران يقدمن الكثير من القدرات والتفوق على كل العوائق. ووصفت فتيات خطواتهن في مجال السفر والسياحة بأنها نتاج الثقة بالنفس والاستعداد لقهر الصعاب. وقالت هدى سويد ان العمل في مجال السفر يستهويها منذ الصغر لكن كانت حكراً على الرجال، «لكن رؤية 2030 فتحت لنا آفاقا جديدة كنا نحلم بها منذ سنوات.. التجربة في عالم السياحة والسفر منحتني الكثير من الثقة في النفس، كثيرون كانوا يشككون في مقدرتنا، لكننا اثبتنا للجميع مهاراتنا وقدراتنا في الوفاء بالتزاماتنا العملية والاسرية والتفوق في الاداء للوصول الى مناصب ووظائف ظلت حكرا على الرجال».

وقالت فاطمة العواجي إنها استطاعت وزميلاتها العمل بجهد ومثابرة وحصلن على ثقة الجميع، فالافق واسع امام كل الفتيات لتحقيق النجاحات بفضل حبهن للعمل والاتقان وحسن التعامل. اما هالة عريشي التي تعمل في مجال حجوزات الطيران الدولية فتعبر عن ارتياحها لنجاح السعوديات في تحقيق اهدافهن وتحويل الاحلام الى حقيقة على ارض الواقع والوصول الى الطموح بتمكين المرأة في الوصول الى تلك الوظائف وأن نجاح اي موظف في بداياته العملية يتمثل في التدريب الجيد وتطوير الذات.

وامتدح عدد من مديري مكاتب السفر والسياحة وعدد من المواطنين والمقيمين الراغبين في السفر اداء الفتيات السعوديات في مجال حجوزات السفر التي تشمل الطيران والسياحة وقالوا لـ«عكاظ» ان النجاحات التي حققتها الفتيات في مجال السفر والسياحة غير مستغربة، اذ استطعن العمل بأداء ممتاز في مهام العمل المناط لهن بفضل ثقتهن في انفسهن ومؤهلاتهن العالية وحسن تعاملهن مع متطلبات المهنة، واثمر ذلك عن تقلدهن مناصب قيادية في مختلف الاقسام وهو نجاح يتواءم تماما مع اهداف الرؤية.