أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه وبالتنسيق مع وزارة الصحة وبناء على طلب بعض الناقلات الجوية الوطنية، الموافقة على إمكانية استخدامها السعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية.

وأوضحت الهيئة أن يشترط أن يكون جميع الركاب مكتملي التحصين بجرعتين، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح (الفئة العمرية أقل من 12 عاما) أو الحالات الصحية المستثناة وفقاً لما تصدره الجهات الصحية المختصة في المملكة.

وشددت الهيئة على أهمية استمرارالالتزام بارتداء الكمامة، والحث على تطهير اليدين، وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة ببروتوكولات الطيران الداخلي والدولي الصادرة من هيئة الصحة العالمية (وقاية).

ونوهت الهيئة إلى أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021.