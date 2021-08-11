قدمت الخطوط السعودية اليوم، خدمة شراء المقعد الإضافي الجديدة إذ تتيح «السعودية» لضيوفها خدمة اختيار المقاعد على رحلاتها، برسوم إضافية لعدد من الوجهات الدولية وعدد من المقاعد للحجز عند عمل حجوزاتهم وإصدار تذاكرهم عن طريق الموقع الرسمي لـ«السعودية» على الإنترنت أو تطبيق السعودية واشترطت أنه لا يسمح بـ(إعادة الإصدار/ تغيير الحجز/ الاسترداد) ومدة صلاحية قسيمة خدمة حجز المقعد سنة واحدة من تاريخ الإصدار، وفي حال التغيير الإجباري يتم استرداد القسيمة دون رسوم وفي حال التخلف عن السفر (No show) يفقد الضيف قيمة القسيمة بالكامل.

ويحق لـ«السعودية» تغيير المقعد المدفوع مسبقاً من قبل الضيف بعد الصعود للطائرة لأسباب أمنية أو أي أسباب تتعلق بإجراءات السلامة عند عدم تقيد الضيف بشروط السلامة الموضحة الموافق عليها من قبله أثناء حجز المقعد على التطبيق أو الموقع، عندئذ يفقد الضيف الأحقية باسترداد مبلغ القسيمة، وفي حالة اختيار مقعد مجهز بمهد رضيع، لأسباب تشغيلية قد لا يمكن توفير حامل مهد الرضيع لجميع المقاعد في المنطقة المخصصة، كما لا يسمح للضيوف مكفوفي البصر دون مرافق أو الركاب المحمولين على نقالات أو الركاب على الكراسي المتحركة أو العاجزين اختيار مقاعد المقصورة العليا.