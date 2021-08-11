ينظم مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث (كيمارك) قمة الرياض للتقنية الحيوية «المنتدى السنوي الـ12 للأبحاث الطبية» التي ستقام افتراضياً في الفترة من 14 حتى 16 سبتمبر 2021 بمشاركة أكثر من 40 متحدثاً محلياً وعالمياً من نخبة رواد وقادة شركات التقنية الحيوية الدوليين.

وستناقش القمة مواضيع علمية هامة مثل الفرص والتحديات المتعلقة بالتقنية الحيوية الطبية في المملكة، واستراتيجية الاستثمار نحو التكنولوجيا الحيوية الطبية، ودور التكنولوجيا الحيوية في تطوير الأدوية واللقاحات والعلاجات الخلوية والجينية.

ويهدف المنتدى إلى التوسع في المجال الفكري وفي الممارسات التطبيقية نحو تقنية حيوية طبية مستهدفة ومستدامة في المملكة العربية السعودية، واقتراح نماذج وفرص لتطوير التقنيات الحيوية والشراكات الأكاديمية الصناعية، ومعالجة التحديات وطرح الفرص ذات الأثر على المملكة والمنطقة والعالم.