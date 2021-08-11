منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل صلاحية وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية عند أول مخالفة والتنبيه أولا لعدم العودة الى ارتكابها.

وشكر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل خادم الحرمين في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، مؤكداً أن هذا القرار سيمكن من رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن ومراعاة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويؤكد أن الهدف من فرض العقوبات هو رفع معدلات الامتثال.

ونص القرار على وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية في حال وقوع المخالفة للمرة الأولى والاكتفاء بالتنبيه أولا لعدم لعودة إلى ارتكابها شريطة ألا تكون المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة وألا تكون من المخالفات التي سبق ارتكابها من المخالف وألا يكون الأثر الناتج عن المخالفة متعدياً إلى الغير، على أن ينبه المخالف كتابياً بالمخالفة وعدم تكرارها وأن تزال أو يعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوعها خلال مدة محددة.

ويهدف القرار إلى تحسين البيئة الاستثمارية ورفع جاذبيتها في المدن السعودية لينعكس ذلك على رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن، ومراعاة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال، والتأكيد على أن الهدف من إيقاع العقوبة هو رفع معدلات الامتثال.