وجه أمير حائل الأمير عبد العزيز بن سعد مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري بتكثيف الجهود والاستمرار بالعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والأفراد، واستشعار أهمية مسؤوليتهم الذاتية في ذلك، والحرص على تطبيق النظام بحق المخالفين دون تهاون خاصة في ملف كورونا.

كما اطلع أمير منطقة حائل على تقارير الوضع الصحي في المنطقة من خلال متابعة حالات فايروس كورونا، وأعداد من تلقوا جرعتين من اللقاح، والجهود القائمة لتطعيم كبار السن، ودور المحافظين في تعزيز الإجراءات الاحترازية، ومدى انعكاس ذلك على الحد من انتشار الفايروس.

وفي شأن ذي صلة، اطلع أمير منطقة حائل على تقرير برنامج أمير حائل «إعداد» للتدريب وتطوير القدرات وأعداد قبول الطلاب والطالبات السنوي من قبل معالي رئيس جامعة حائل الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم ووكلاء الجامعة.