استقبل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة عسير، خلال يوليو الماضي، 323 عيّنة من الأغذية المختلفة، بهدف الكشف عليها وتحليلها ومقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية. وبلغ عدد العينات المطابقة 249 عينة بنسبة 77%، وعدد العينات غير المطابقة 74 بنسبة 23%، منها 281 عيّنة من العسل تم فحصها، ووصلت نسبة العيّنات المتطابقة فيها إلى 78%، ونسبة العيّنات غير المتطابقة نحو 22%، فيما بلغ عدد العينات التي تم الكشف عليها في قسم الميكروبيولوجي 42 عينة، ونسبة العينات المطابقة 74%، أما نسبة العينات غير المطابقة فكانت 26%.