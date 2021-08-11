كشفت دراسة سعودية أن «دلتا» يعد المتحور الأكثر خطورة لفايروس كورونا، إذ ثبت إصابته لعدد من المحصنين بلقاحي أكسفورد-أسترازينيكا وفايزر. وفي الدراسة التي أجراها المستشفى التخصصي بالرياض في الفترة بين أبريل ويونيو 2021، وشارك فيها 320 مريضا بـ«كوفيد-19»، متوسط أعمارهم 39 عاماً، وسبق تطعيم 64.9% منهم بلقاح أسترازينيكا و32.5% بلقاح فايزر، أظهرت النتائج أن 70.6٪ من المصابين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح، و15.1٪ تلقوا جرعتين، و14.3% لم يتلقوا أي لقاح، كما أبانت أن 71% من إجمالي الإصابات كانت بين من تلقوا جرعة واحدة من أسترازينيكا، وخصوصا الذكور أصحاب الأعمار 20-49، ما يشير إلى زيادة معدل العدوى بين هذه الفئة.