سلم سفير المملكة العربية السعودية بدولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، بقصر بيان اليوم (الأربعاء) رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى اخيه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة كما تضمنت دعوة سموه رعاه الله لزيارة المملكة العربية السعودية، حيث أعرب سموه عن سعادته بتلبية الدعوة.حضر المقابلة رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد.