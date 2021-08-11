التقى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الحديدية السعودية (سار) الدكتور بشار بن خالد المالك.

واطلع خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين بالمنطقة والشركة، على عرض مرئي تضمن قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وإحلال الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) محلها، وما ترتب على هذا القرار من إجراءات، وكذلك عرض الإنجازات التي حققتها الشركة على صعيد شبكات الخطوط الحديدية، وحركة الركاب والرحلات من وإلى المدينة المنورة خلال النصف الأول من عام 2021. وثمّن أمير منطقة المدينة المنورة الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة بتوجيهات القيادة في مجال تطوير منظومة النقل الوطنية، وتعزيز أهدافها بما يتوافق ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة الراهنة، وبما يتواكب ومجمل التطلعات الإستراتيجية المنظورة للمملكة، بوصفها ناقلا لوجستيا رئيسيا للمنطقة ككل.