كشفت إدارة مستشفى الصحة النفسية بالطائف قرب إطلاق مبادرة «استشارة ما قبل الزواج»، بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الطائف عن طريق (العيادة الافتراضية)، التي تهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية والنفسية والإجابة على الاستفسارات للأشخاص المقبلين على الزواج، وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة. وأوضحت أن قسم الخدمة النفسية بالمستشفى سيقوم بتنفيذ هذه المبادرة عن طريق وسائل التقنية الحديثة، مع الحفاظ على سرية المعلومات واحترام خصوصيات المستفيد دون الحاجة إلى فتح ملف بالمستشفى وفق آلية عمل للتواصل مع المستفيد من خلال تسجيله على الرابط ( https://forms.gle/mu2j8GCM83fKsxRc7)، وسوف يتم البدء بعمل المبادرة يوم الأحد القادم.



يذكر أن هذه المبادرة جديرة بالاهتمام، حيث إنها تعزز الصحة النفسية من خلال تصحيح المفاهيم وتعديل السلوكيات لدى المستفيدين حرصاً على بناء أسرة سليمة.